『90s polo Ralph Lauren キルティングダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 17時 32分に出品され04月14日 17時 32分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 インパクト21表記のある希少なRalph Laurenです。

真鍮ボタンがカッコよく、フォーマルにもカジュアルにも使えます。



スウェットやニットなどの上に羽織ったり、コートやオイルドジャケットなどのインナーとしても使えたりする万能なジャケットです。



値下げ交渉承ります。



肩幅···42cm

身幅···50cm

袖丈···65cm

着丈···63cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

polo

Ralph

Lauren

キルティングダウンジャケット