『ノースフェイスダウン サミット HYVENT 800フィル レディース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 54分に出品され03月23日 09時 54分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···レッド

古着としても人気が高く、ストリート、アウトドア、90sスタイル、スポーツmix、大人気のノースフェイス！



今回はノースフェイス ダウンのご紹介！



『商品名』 ノースフェイス ダウン



『サイズ表記』 レディースXL

胸囲95センチ 身長165〜175センチ



『サイズ実寸』 着丈 67ｃｍ

身幅 55ｃｍ

肩幅 42ｃｍ





『カラー』 レッド



『素材』 １００％ナイロン（内ダウン）



『状態』 目立つ傷汚れなくいい方だと思います。



USEDのお品です、中古品にご理解のない方、神経質な方のご購入はご遠慮ください。

＊素人採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。







トレッキングやキャンプなどのアウトドアレジャー、スポーツ、普段着、釣り、インナーダウンを着ればスキーにも合うと思います。





★返品★



古着の返品・交換は商品の性質上、承っておりません。

購入前に少しでも気になる点は、お気軽にご質問下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

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