『アークテリクス Fission SV Jacket M オリーブ 国内正規【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 18分に出品され03月14日 13時 18分に終了予定です。即決価格は67,881円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクスのフィションsv. ジャケットです。

廃盤モデルのため、新品・未使用品は珍しいと思います。





防水・透湿性に優れたゴアテックスの機能性に加え、最高の暖かさを提供するインサレーションジャケットです。



熱効率に優れたCoreloft Continus™の中綿と、高い通気性を誇るライナーの二重構造により、衣服内のムレを素早く通気させ、暖かさを損なうことなく透湿性を向上。



さらに、耐久性の高いゴアテックス生地は、雨や雪、風を完全にシャットアウト。



中綿を封入したDrop Hood™は断熱性も高く、暖気を逃しません。





サイズ M

カラー Anecdote 濃いオリーブ色

インサレーションジャケット

1枚目の画像の通り、バードエイドございます。



新品・未使用品ですが、自宅保管であることをご了承ください。



素材···ゴアテックス

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)



Arc’teryx 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アークテリクス Fission

SV

Jacket

M

オリーブ

国内正規