『【美品】 The North Face マウンテンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 11時 42分に出品され04月19日 11時 42分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 THE NORTH FACEのマウンテンダウンジャケット



2022年12月に購入した商品で4回着用しました。

他にもダウンジャケットがあるため、それ以降はクローゼット保管になります。

傷、汚れなど全く無く美中古品です。



サイズ Mサイズ



型番ND92237



出品者着用 178cm / 75kg / 筋肉質



すり替え防止の為、返品返金はお断り致します。

ご購入希望の方や、その他ご質問は一度、コメントをいただければと思います。





#TheNorthFace

#ザノースフェイス

#ノースフェイス

#MountainDownJacket

#マウンテンダウンジャケット



型番ND92237

すり替え防止のため、表示させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】 The

North

Face

マウンテンジャケット