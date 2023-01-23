『OLYMPUS 単焦点レンズ M.ZUIKO DIGITAL 12mm F2.0【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 15時 37分に出品され04月16日 15時 37分に終了予定です。即決価格は13,591円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 中古です（動作確認済み、ペット喫煙なし）



MARUMI レンズフィルター 46mm DHG スーパーレンズプロテクトを装着していますがフィルターレンチを持っていなくて外せないのでそのままお付けします（少し曲がっているので素手では難しいと思います）



※カメラ素人なのでゴム手袋などでも試していません

※映していませんが下側のキャップもお付けします





・OLYMPUS 単焦点レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 ブラック ED 12mm F2.0 BLK



マウント...マイクロフォーサーズマウント系

開放F値...2.0～2.5未満

焦点距離...12mm～18mm未満





≪関連≫

OLYMPUS オリンパス

一眼レフ レンズ

カメラ 単焦点レンズ

単焦点 M.ZUIKO

広角レンズ 広角

マイクロフォーサーズ

‎ブラック 46mm

12mm F2.0

EW-M1220 8群11枚





※他フリマサイトにも出品中ですので

先に売れた方を優先でお願い致します 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント ブランド: オリンパス