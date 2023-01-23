『TATRAS タトラス ダウンジャケット 02 ベルボ ブルー シャイニー加工【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 02時 19分に出品され03月27日 02時 19分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入OK！値下げコメント大歓迎！

お気軽にお声掛けください！





〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜



■ブランド

TATRAS タトラス



タトラス 人気のベルボです。



◼️カラー

ブルー



■状態

やや傷や汚れあり



■サイズ…02

肩幅42㎝

身幅53㎝

着丈61㎝

袖丈65㎝



※平置きにて採寸。素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。



◼️商品状態

左袖ポケットのファスナーが破損

（ファスナーは開きます）

左袖ポケットにシミ有り。

生地が光沢感あるので目立ちません。



その他は状態よく、ダウンもしっかり入ってふわふわで良好です。



フードはファスナーで取り外し可能。

左胸に内ポケット有り。

付属品はなし。



他の人と被らないシャイニー加工のブルーの色もとても素敵ですよ。



中古品にご理解のある方、

よろしくお願いいたします。





素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

ダウンジャケット

02

ベルボ

ブルー

シャイニー加工