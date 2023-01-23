『【希少】ナノユニバース 西川ダウン ロロピアーナ ファー付き ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 22時 54分に出品され03月31日 22時 54分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #ナオ古着２４の一覧

★2点以上購入で割引き★

2点・・・ 5％引き

3点・・・10％引き



アウターの一覧はこちら

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇

#ナオ古着２４のアウター一覧

#ナオ古着２４のメンズ_西川ダウン一覧



●商品メモ

戸賀敬城が手掛けるナノライブラリーと西川ダウンと高級生地ブランドのロロピアーナがコラボをしたダウンジャケットです！



デザイン、生地、ダウン、ファーなどの素材をすべてにこだわりとても高い品質のダウンジャケットです(^^)



内タグにある商品タグが欠損しております。

参考画像を他サイトから引用し16枚目に載せてあります。



ポケットの裏と裾に小さなスレがございますが、それほど気にならないかと思います。（写真17、18枚目）

あくまでも中古品であることをご理解くださいm(_ _"m)





以下、HP参照

ナノユニバース × 西川ダウン LR別注トガピアーナ 最高級ダウンコート

定価82,500円

参考★WEAR https://wear.jp/item/31510425/

ナノ ライブラリー別注の西川ダウン

高級素材ロロピアーナを使用した特別仕様モデル

スーパー130ウールでポーランドダウンを使用

前はダブルジップとボタン仕様、袖先は内リブ仕様

フードとウエストにドローコード入り、フードのコヨーテファーは取り外し可能



●サイズ

S相当

肩幅40cm 身幅55cm 着丈75cm 袖丈60cm



●素材

ウール 100%



詰め物

ダウン 90%

フェザー 10％



●カラー

グレー



●状態

目立った傷汚れ無し

ポケット裏と裾にスレ有り



●管理番号

M-O-23114-160



即購入OK◎

早い者勝ち◎



厚みを抑えての発送になるため、梱包時の多少のたたみジワはご了承ください。



配送方法に希望のある方は購入前にご連絡ください。差額発生することがございますが、対応させていただきます。



真贋をしっかり確認しているブランドショップで購入しております。



★2点以上購入で割引き★

2点・・・ 5パー引き

3点・・・10パー引き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバースライブラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】ナノユニバース

西川ダウン

ロロピアーナ

ファー付き

ダウンジャケット