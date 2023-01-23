『FACTOTUM ファクトタム コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 14時 07分に出品され04月16日 14時 07分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FACTOTUM(ファクトタム)のコートになります。

裏地に毛(ウール)を使用し保温力抜群のコートになります。一部に牛革を使用するなどこだわりのみえる一品となります。



お探しされてた方にお譲り致します。



状態は悪くありませんがあくまでUsedになりますので、返品、交換、クレーム、キャンセル等はお受け致しかねます。



ご理解頂ける方のみご購入下さいませ



サイズ 46

身幅 約50cm

着丈 約88cm





カラー...ブラック







8082467200450 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FACTOTUM ファクトタム コート