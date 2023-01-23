『Nikon ニコン ACULON A211 10-22x50 双眼鏡 ケース付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 09時 13分に出品され03月27日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆掲載されている写真は、実物をスマートフォンで撮影したものです。



▼ブランド

Nikon（ニコン）



▼アイテム

ACULON A211 10-22x50 双眼鏡



このモデルは、10倍から22倍までのズーム機能を備え、クリアで明るい視界を提供します。多層膜コーティングにより、映像の明瞭度がさらに向上。ラバーコーティングされたボディは、耐久性に優れ、手にしっかりとフィットします。スポーツ観戦やアウトドア活動に最適です。



▼特徴

・対物レンズの口径が大きく、多層膜コーティングを施し、明るく鮮明な視野を実現

・手に馴染みやすい、ラバーコートボディー

・全ての反射面で光の損失が少なく、明るい視界が得られるポロプリズム式

・操作性に優れたCF式（センターフォーカス/中央繰出し式）



・倍率：10～22倍

・対物レンズ有効径：50mm

・実視界：3.8゜(10倍時)

・見掛視界：36.7゜(10倍時)

・1000mにおける視界：66m(10倍時)

・ひとみ径：5.0mm(10倍時)

・明るさ：25.0(10倍時)

・アイレリーフ：8.6mm(10倍時)

・最短合焦距離：15.0m

・高さ：68mm

・幅：197mm

・質量（重さ）：960g

・眼幅調整範囲：56～72mm



▼状態

・使用感はありますが、機能的には問題なく、快適にお使いいただけます。対物レンズのキャップ欠品。取り扱い説明書や外箱はありません。付属のソフトケースあります。取説はNikonのサイトより確認できます。商品はしっかりと梱包して発送いたします。



※中古品のため、写真をご確認の上、ご購入をご検討ください。

※ご不明点や確認したい箇所がございましたら、お気軽にご質問ください。写真の追加も承っております。



▼管理番号

#INB0034



▼購入元

リサイクルショップ



▼イーナ古着屋について

・警察署より古物商許可証を取得済みです。

・24時間以内に発送、送料無料



・ご購入前にプロフィールのご一読をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>望遠鏡・光学機器>>>双眼鏡・オペラグラス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし