『美品 現行 本物 希少デザイン バーバリー ダブルトレンチ エスタブリッシュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 13分に出品され03月30日 20時 13分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズや詳細は右下にあります青い文字の【さらに表示】を押してください。



#リベルタのコート一覧

#リベルタのバーバリー一覧



★貴重なフリル襟のデザインで、珍しいお品です！



★襟を絞ってフリルを作ることが出来て女らしさも兼ね備えております( ´∀｀)



★裏地はシャドーホースでさりげないお洒落



★商品説明

バーバリーエスタブリッシュ

ダブルトレンチコート

ナポレオンコート

エポーレット エポレット

ネイビー ベルト

ガンパッチ 牛革

綿 コットン

バーバリージャパン



★サイズ（平置き採寸）

38 M相当



着丈：96cm

身幅：42cm

肩幅：34cm

裄丈：77cm（首から袖まで）

袖丈：60cm



★状態

全ての状態を活字で記載しておりませんので、画像にてご確認下さい。

他に見たい箇所がありましたらコメント下されば、画像追加いたします。

購入後にご質問が無いよう、お気をつけ下さいm(__)m



★購入先

ブランディア



★梱包によりシワはつきますので、

到着後はお風呂にかけるか、

クリーニングで整えて下さいませ。



状態に神経質なかた、

コンビニ後払いの期限を引き延ばすかたはお買い上げをご遠慮下さいませm(__)m





管理番号

GL28tk1117 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 現行 本物 希少デザイン バーバリー ダブルトレンチ エスタブリッシュ