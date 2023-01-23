『Mama様専用 エルメス バンダナカレ55 パリステーション 新品未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 08時 02分に出品され03月10日 08時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hermes エルメス バンダナカレ55 パリステーション 新品未使用



Paris Station/パリ・ステーション



国内直営店にて購入 2022年12月

現在定価42900円



箱、リボン、タグなど有り

ショッパーもご希望あればおつけします。

ショップカードはお写真のみの確認でお願いします。



購入しましたが、使う機会がなく箱入りのまま自宅保管していました。



自宅保管品である事ご理解の上ご購入下さい。

箱必要なければ送料分500円お値引きできます。メッセージ下さい。



高額商品につきすり替え防止のため返品は受け付けられない事ご了承下さい。







カレ55

シルク100%

オレンジ系



毎年人気のあるバンダナ柄の、55cmのカレ

カバンの中身を隠したり、サラッと首に巻いたり、柄の出方が全て可愛いので、とても使いやすいカレです。



ウエスタンを舞台にカウボーイやインディアンなどが描かれた可愛らしいパリステーションの柄が人気です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Mama様専用

エルメス バンダナカレ55

パリステーション 新品未使用