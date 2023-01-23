『ダークブラウン つけたままスマホを操作できる手袋。【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 00分に出品され03月04日 12時 00分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 つけたまま #スマホを操作できる手袋。



職人が手作業で製作のため多少寸法ばらつきがあります。



封筒に収めるため、画像の袋から一旦出してある場合がありますのでよろしくお願いします。





導電性繊維（白部）を使用していますので寒い中でも脱着する手間が省けます。



素材: ポリエステル(ニット製) 職人が手作業で製作のため多少寸法ばらつきがあります。



種類あります



① #スマホ手袋レッド 長さ19㌢

② #スマホ手袋ペールオレンジ 20㌢

③ #スマホ手袋ショッキングピンク 19㌢

④ #スマホ手袋グリーン 20㌢

⑤ #スマホ手袋ブルー 19㌢

⑥ #スマホ手袋マリンブルー 18㌢

⑦ #スマホ手袋ダークグレー 19㌢

⑧

⑨ #スマホ手袋ブラック 17㌢

⑩ #スマホ手袋ダークブラウン 18㌢



柄・デザイン...無地

素材... #コットン

タッチパネル... #スマホ対応

手袋形... #5本指



#手袋 #スウェード #冬 #多機能 #防寒 #保温 #レディース #フリーサイズ #プレゼント #スマホ操作可 #スマホ #メンズ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 新品、未使用