『【希少✨美品】ポロバイラルフローレン ダウンジャケット 肉厚 ブラックウォッチ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 45分に出品され03月19日 09時 45分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます^^



■アイテム■

【希少✨美品】

Polo by Ralph Lauren ポロバイラルフローレン

ダウンジャケット 肉厚 ブラックウォッチ チェック

フード取外し可 2way フーディ ドローコード



■サイズ■

表記サイズ：L

肩幅：52cm

身幅：57cm

袖丈：64cm

着丈：69cm



※素人採寸のため多少の誤差ご容赦ください



■状態■

【A】

通常使用に伴う若干の傷や汚れはございますが、大きく目立つ傷や汚れもなく、USED品としては比的綺麗な状態です

ご使用にあたり致命的なダメージはなく、まだまだお使いいただけるかと思います



・あくまでも中古品になりますので、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい

・状態に関しては個人的主観となりますので写真等にて現状確認お願いします

・中古品のため、特に大きな傷や汚れなどを検品しております

見落としや目立たないほつれや汚れ等のダメージ、特有の匂いがある場合がございます

・写真の現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求めください



＜状態詳細表＞

Ｓ ・・新品または未使用品

SA・・【極美品】使用感が少なく大きく目立つ傷や汚れのない綺麗な状態の商品

Ａ ・・【美品】使用感が少なく大きく目立つ傷や汚れの少ない比較的綺麗な状態の商品

Ｂ ・・多少の使用感はあるが目立った傷や汚れの少ない商品

Ｃ ・・使用感の他傷や汚れの見られる商品

Ｄ ・・かなり大きなダメージの見られる商品



■カラー■

ブラック 黒

グリーン 緑



■素材■

写真にてタグをご確認下さい



■購入先■

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



■配送■

・簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします

・基本的に圧縮・小さく折りたたんで梱包させて頂きます

・購入後、ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便間の変更の場合がございます

・保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます



■その他注意事項■

ご購入前にプロフィールの確認をお願いします



管理番号：A24342-1104-096.80 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少✨美品】ポロバイラルフローレン

ダウンジャケット

肉厚

ブラックウォッチ