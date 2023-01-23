『【極美品】マッキントッシュ ダッフルコート イエロー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 20時 42分に出品され03月27日 20時 42分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】マッキントッシュ

ダッフルコート イエロー



■サイズ

32サイズ（S相当）



肩幅36cm

身幅45cm

袖丈58cm

総丈85cm

※平置き実寸

※若干の誤差がある場合がございます



■状態

あまり使用感がなくとても綺麗な状態です。



■カラー

イエロー

マスタード



■素材

ウール

牛革



■購入先

有名リユース店



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



質問などありましたら気軽にコメントください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】マッキントッシュ

ダッフルコート

イエロー