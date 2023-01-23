『A.P.C. レディース コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 15時 53分に出品され04月12日 15時 53分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 伊勢丹で購入しました。ほとんど着ていないものです。クリーニング済み。

定番のデザインなので長く着られると思います！





☆値下げしました→9500円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アーペーセー

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