『glamb Mosrite down JKT モズライトダウンジャケット 黒3【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 17時 04分に出品され05月15日 17時 04分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪





glamb Mosrite down JKT モズライトダウンジャケット 2way

定価¥63,690（税込）



中古市場になかなか出てこないモズライトダウンジャケットです。



多少の使用感はございますが程度の良い美品です。型崩れもなく、気になるようなダメージもございません。



ゴートレザー（山羊革）を使用しておりきめ細かいシボ感としなやかで丈夫なのが特徴です。



高機能中綿素材 Thinsulate™を使用しており保温性を保ちながら通常のダウンジャケットよりボリュームを抑えたシルエットで人気の商品です。

フード取り外し可能



カラー：ブラック

サイズ：3（L相当）

肩幅 約43cm

身幅 約50cm

着丈 約64cm

袖丈 約64cm





ラグジュアリーな素材感と圧倒的な防寒性を兼ね揃え、glambというブランドを象徴するアイテムの1つとなっているレザーダウン。マットな質感が上質な風合いを魅せるゴートレザーをフード裏まで贅沢に使用したMosrite down JKT＜モズライトダウンジャケット＞は、高機能繊維であるシンサレートを中綿に用いる事で保温性を維持しながら、シルエットのボリューム感をより均整の取れたバランスへと高めました。



襟丈を若干低く設定したパターンメイキングは首元にゆとりをもたらし、要所に配したリブや前立ての内側に配された補強ステッチなど細部まで行き届いたディテールワークは風邪を遮断し快適な着用を可能に。羽織る事で感じる卓越したコンフォートは、手にした人の秋冬の過ごし方を変えてくれるクオリティを備えています。











お値段交渉ウェルカムです(^^)

交渉はコメントにて希望購入価格を

頂けると話は早いです。



☆購入元…某大手リサイクルショップ



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

素人検品ですので見落としもあるかもしれません。気になる点はコメントくだされば、対応させて頂きます。

※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。あくまで中古品であることをご理解頂き、神経質な方は購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グラム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ glamb

Mosrite

down

JKT

モズライトダウンジャケット

黒3