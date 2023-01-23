『カジタックス アルパインスノーポン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 52分に出品され04月30日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベルのカジタックス アルパインスノーポン（品番···#1141156）です。



昨年末に中古品を購入し、今シーズン登山で1回使用しました。買い替えのため出品します。



現行のカジタックススノーシュー56 （品番···#1141164）の一世代前の商品で、クリート部分のストラップ形状が違い、フックで引っ掛けて締めるダイブとなりますが、その他は現行品と同等となります。



アイゼンは、LXF-12（M／L）を装着し、前保有者の傷を含め、使用に伴う傷が目立ち（特に両足内側）ますが、靴とデッキの干渉は無かったのでデッキのカットもしておらず、まだ十分に使える商品かと思います。

また、アイゼンを使用せず、靴のみでの着用も可能です。



◾️以下、メーカーホームページより抜粋



カジタックス アイゼンと組み合わせて使用する、浮力を高めるデッキを備えたモデルです。快適に雪原を歩行でき、積雪量が多い時期に活躍します。

※2016年以前のカジタックスアイゼンには対応していません。



仕様



【素材】■フレーム：アルミニウム合金 ■クリート：SK5炭素鋼 ■デッキ：ポリエステルターポリン ■ビンディング：エラストマー、ナイロンテープ

【重量】1.43kg（ペア）

【長さ】 56cm

【対応アイゼン一覧】LXF-12、LXF-12ワイド、LXB-12、LXB-12ワイド、LXT-12、LXT-12ワイド、LXT-10、LXT-10ワイド



道具···スノーシュー

シーズン···冬



発送はプチプチで梱包し、リサイクル品を活用した簡易包装で発送します。

中古品であることをご理解の上、ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ カジタックス

アルパインスノーポン