『象印 スチーム式加湿器 EE-DB50-WA【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 00時 05分に出品され03月08日 00時 05分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年製で3シーズン使いました。部屋別に複数台所有しているので、稼働時間は1日8時間程度でした。

まだまだお使いいただける状態ですが、自宅のインテリアに合わせて別カラーを買い直したのでこちらは手放します。



内側のコーティングが経年劣化でごく一部剥がれていますので、写真四枚目をご確認ください。



外側に目立った汚れはありませんが、経年で写真には写らないレベルの擦り傷等はついていると思いますのでご了承ください。



本体のほか、取扱説明書とコードを同梱いたします。



なお、発送時には今回買い直した別カラーの象印加湿器の段ボールを再利用して発送させていただきますので、中身とは異なる表示となります。誤解なきよう申し添えます。





象印 スチーム式加湿器 EE-DB50-WA







加湿タイプ...スチーム式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゾウジルシ