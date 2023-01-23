『ローブ新品イタリア生地コートセール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 20時 21分に出品され03月16日 20時 21分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 これからの季節に活躍してくれるコートです今年購入しました。イタリア生地で軽くて素敵なコートですチャックが二個あり全開にしたり、写真のように下を、開けたりいろんな着用の仕方が出来ます。自宅保管の為ご理解頂ける方宜しくお願い致します。発送時には、折りたたんでの発送になります。



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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