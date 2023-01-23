『ウールリッチ アークティックパーカー ダウン ビッグサイズ XL！！【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 05時 47分に出品され04月02日 05時 47分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウールリッチ WOOL RICH

アークティックパーカー ビッグサイズです。



6年ほど前に伊勢丹オンラインで購入しましたので正規品です。

2年ほど前にダウンクリーニングしてから数回しか着てません。



目立った傷汚れございませんので詳細は写真ご確認ください。

ダウンはフカフカでとても暖かいです。



◇表記サイズ XL(US)

素人採寸で着丈76cm 身幅:62cm 肩幅:52cm 袖丈:70cm

◇カラー ダークネイビー

◇素材 表生地 綿60% ナイロン40%

裏地 ナイロン100%

詰物 ダウン80%フェザー 20%

ファー コヨーテ（取外し可能）



☆発送は匿名ヤマト便でお届けします。

☆即購入大歓迎です。

☆なお、値下げのリクエストはご遠慮ください。想定外のコメントは削除させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウールリッチ

アークティックパーカー

ダウン

ビッグサイズ

XL！！