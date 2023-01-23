『訳あり◇Ameri VINTAGE ダブルコート チェスター ロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 00時 15分に出品され05月05日 00時 15分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド



Ameri VINTAGE（アメリヴィンテージ）



◆サイズ

表記：M

実寸

肩幅···36cm

身幅···56cm

袖丈···63cm

着丈···120cm

カラー‥パープル



※実寸のご確認をお願い致します！

平置採寸、多少の誤差はご了承ください





◆訳あり◇

首元のブランドロゴのタグがなくなっております





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⚫︎古着の取り扱いになりますのでご理解のある方のみ

ご購入の程お願い致します。



・極力現物に近い色味になるように撮影しておりますが、ご利用のスマホ・PCによって色味が違って見える場合があります。ご了承下さい。



※素人検品になります。見落とし等もあるかと思います。自宅保管品の古着ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。



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IN⭐︎168 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 訳あり◇Ameri

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