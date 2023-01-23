『teatora device coat dp size3 black【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 10時 51分に出品され03月20日 10時 51分に終了予定です。即決価格は24,225円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用頻度が低いのでどなたか大切に着ていただける方にお譲りします。

素材の特性として起こりやすい首の内側のスレも殆ど見受けられず美品かと思います。

購入時のタグございませんので少しお安く出品しております。鑑定後の受取評価で構いません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テアトラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ teatora

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coat

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