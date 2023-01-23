『CHALLENGER チャレンジャー FIELD DOWN JACKET【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 17分に出品され03月26日 23時 17分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品



COLOR BLACK



中綿にDOWN80%,FEATHER20%をたっぷりと使用し、保温性に優れたダウンジャケットです。



表地にはマットな光沢感の撥水性のあるナイロン素材を使用しています。



右胸にはベルクロが付き、ブランドロゴのプリントを施したレザーワッペンケースが付き、過去にリリースされていたワッペン等でカスタムも可能です。



身頃切り替え部分にはブランドロゴの入ったパイピングが施されています。



オリジナルのジップ引手や左袖のネームタグ、オリジナルスナップボタン等、ディテールにも拘っています。



【素材】



FABRIC A: NYLON100%

FABRIC B: POLYESTER100%

LINING: DOWN80% , FEATHER 20%



Sサイズ



着丈68身幅62肩幅56袖丈63







※多少の誤差はご了承下さい













SAMS

porkchop

ポークチョップ

ネイバーフッド

サムズ

RATS

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シュプリーム

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フラグスタフ

porkchop ポークチョップ

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PORKCHOP

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木村拓哉

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ポークチョップ

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木村拓哉

キムタク

チャレンジャー

CHALLENGER

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エムアンドエム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CHALLENGER チャレンジャー FIELD

DOWN

JACKET