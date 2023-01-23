『り 様専用 アンテプリマ ワイヤーバッグ ハンドバッグ スクエア シルバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 10分に出品され04月03日 21時 10分に終了予定です。即決価格は10,355円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エクスクルーシヴな素材を使い、ひとつひとつを手編みで仕立てたワイヤーバッグ。

光の角度により乱反射するきらめきが、星屑を散りばめたような上品な輝きを放ちます。

アンテプリマのアイコンとも言うべきこのスタンダード/スクエアは、程良いサイズと何色でも集めたくなるカラーバリエーションでベストセラー記録を更新中。

洋服からドレス、着物、浴衣まで合わせることのできる万能さは、ワイヤーバッグにしかない魅力です。

また、チャームやスカーフなどのアレンジ次第で、何通りにも楽しめるシンプルなフェイスも支持される理由のひとつ。

ワイヤーバッグならではのしなやかな伸縮で、お荷物の量や中身によってフレキシブルにフォルムが変化し、いつでも持つ人に合わせた表情を見せてくれます。



素材のきらめきが際立つミディアムサイズは、貴重品だけを納めてのメインバッグにはもちろん、大きいバッグとの2個持ちやバッグインバッグにと、幅広い活躍が期待できます。

普段のちょっとしたお出かけから、ブライダルやパーティーまで幅広いシーンでお使いいただけます。



○アイテム



チャーム トートバック キラキラ 華やか パーティー 人気カラー ワイヤーバッグ



○サイズ

タテ26cm

ヨコ28cm

マチ1.5cm

ハンドル高さ15cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

多少の使用感はございますが

目立った傷汚れなくまだまだご愛用頂けます。











ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○カラー

シルバー



○素材





○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ り

様専用



アンテプリマ ワイヤーバッグ

ハンドバッグ

スクエア

シルバー