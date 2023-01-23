『【未使用に近い】ステュディオス STUDIOUS カシミヤ混 ウール チェスター【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 07時 15分に出品され04月12日 07時 15分に終了予定です。即決価格は9,671円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #メンズ一覧はこちらJT

#コート（メンズ）一覧はこちらJT



◆フォロー割・リピート割（５％）



◆おまとめ割（最大１０％）

２商品以上購入で５％のお値下げ

フォロー割やリピート割と合わせて最大１０％お値下げ

（セット割対象商品はおまとめ割対象外です）



◆発送期間

２４時間以内に発送

（最短は当日、万が一遅れる場合はご連絡します。）



◆発送方法

ゆうゆうメルカリ便

雨に濡れないようにビニール袋に入れて発送します。



◆状態

目立ったダメージは無く、状態は綺麗なので中古品であることを許容できる方にはお買い得です。



◆ブランド

ステュディオス STUDIOUS



◆サイズ（実測値）

肩幅４１cm

袖丈６４cm

身幅４８cm

着丈８２cm



※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。



◆色

薄い灰色と茶色の中間 ライトグレー系



◆素材

ウール９０％

カシミヤ１０％



◆特徴

肌触りの良い高級感のあるスリーボタンのチェスターコートです。



◆素材詳細

ウールは、蒸れにくいのに断熱性が高い素材です。シワにもなりにくいので、普段から気を遣わずに着用出来ます。カシミヤは、蒸れにくく非常に暖かく、肌ざわりがとても良い高級素材です。



◆仕様

落ち着いたデザインなので、カジュアルのみでなくビジネスでも着用できます。高級生地で有名なカシミヤも入っているので、着用ストレスの少ないアイテムです。



◆サイズ感

S~Mサイズとして着用出来ます。



◆その他

古物市場、リサイクルショップなどで真贋調査済みの商品です。



◆管理番号 TA0572



#出品一覧はこちらJT

他にもワンピース・ジャケット・カーディガン・ニット・スカート・コートなども出品してますのでご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ステュディオス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用に近い】ステュディオス STUDIOUS カシミヤ混 ウール チェスター