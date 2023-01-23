『VADEL カモフラN-3Bタイプコート サイズ48 wjk AKM【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 03時 05分に出品され04月25日 03時 05分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 サイズはL相当かと思います。

不明な点はご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ダブルジェーケー カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VADEL



カモフラN-3Bタイプコート サイズ48



wjk



AKM