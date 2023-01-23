『【美品】デサント 水沢ダウン M マウンテニア【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 05時 08分に出品され03月28日 05時 08分に終了予定です。即決価格は23,970円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デサント水沢ダウン

オルテライン

マウンテニア

品番:DIA3471

サイズ:M



サイズアウトした為、

出品します。

クリーニング（白洋舎）に出してから

昨シーズンと今シーズンは着ていません。

9年前くらいに購入した記憶があります。（RECCO搭載）

着用回数はかなり少ないですが、

少し袖口、襟元付近は擦れた様になっています。

全体的にはかなり美品です。

あくまでも中古品の為、

画像にてご確認下さい。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】デサント 水沢ダウン M

マウンテニア