『カナダグース 迷彩 ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 21分に出品され04月16日 08時 21分に終了予定です。即決価格は18,768円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらカナダグースダウンジャケットとなります。

サイズXL

昨年一度着ましたが別なダウンジャケットが在る為今回出品致します♪

シックで落ち着いた

ブラック迷彩・カナダグースロゴ

サイズも出品数が少ないサイズですので気に入った方はどうぞお早めにお買い求め下さいませ



【ブランドの特徴】

カナダグースは、厳しい寒さに耐えるための高品質なダウンジャケットで知られています。特にこの迷彩デザインは、スタイリッシュでありながら実用性も兼ね備えています。



【素材と保温性】

ダウン素材を使用しており、軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒冷地でも快適に過ごせるため、アウトドアや日常使いに最適です。



【デザインと機能性】

フードがないシンプルなデザインで、スタイリッシュな印象を与えます。迷彩柄はファッション性が高く、様々なコーディネートに合わせやすいです。



- ブランド: カナダグース

- 色: 迷彩

- 素材: ダウン

- デザイン: フードなし



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

迷彩

ダウンジャケット