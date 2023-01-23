『バーバリー ステンカラーコート ベージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 11時 10分に出品され04月18日 11時 10分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Burberry

ステンカラー

内ノバチェック



やや使用感あります。

ウェストのベルト付き

内ポケットと外ポケットが繋がっているデザインで、

ポッケのボタンは飾りではなく閉めることができます。



サイズ表記なくフリーサイズで出品しています。



★下記必ずご確認ください



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日にち経過と共に適切な価格を判断しお値下げしていきますので、お値下げ交渉は《ご遠慮頂いております》ご理解ください。



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《複数質問がある方は1つのコメントにまとめて》送っていただけると幸いですm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリー カラー: グレイ系/ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリー

ステンカラーコート ベージュ