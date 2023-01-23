『未使用タグ付き✨️ロベルトカバーニ カシミヤ100% ジャケットコート XL相当【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 39分に出品され04月04日 17時 39分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⭐️他サイトにも出品しているため、

予告なく削除する可能性があります。

早い者勝ちですのでご了承くださいませ。

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◆ ROBERT CAVANI ロベルトカバーニ

カシミア 100% ニット テーラードジャケット コート アウター チェスターコート ブルゾン 1B

メンズ 高級 ミックス ウール roma

ブルガリア製 未使用 正規品



◆ サイズ(cm) 表記50 (XL相当)

肩幅 51

身幅 60

袖丈 65

着丈 81

※数cmの誤差はご了承ください。

※平置き実寸。

※着画はお断りいたします。



◆状態

未使用タグ付き、展示品になります。大きく目立つ傷や汚れなく、末長くご愛用頂けます✨

(画像をご確認くださいませ)

*一度人の手に渡ったものである事をご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。



◆仕様

カラー···グレー

柄···無地

素材···ウール(冬素材)

季節···秋冬

※記載のない付属品は撮影小物のため付属しません。



◆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



◆配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。ご不明点ございましたら

お気軽にコメントください(。ᵕᴗᵕ。)



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管理番号 1111-0102-6590-2744-S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用タグ付き✨️ロベルトカバーニ

カシミヤ100%

ジャケットコート

XL相当