『本革トートバッグ ポンタタ スクラップブック【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 04時 56分に出品され03月13日 04時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
ポーチ類 4つ
¥ 4600000
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¥ 10124
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¥ 7800
落札価格7020円
62 入札履歴
終了
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