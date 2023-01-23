『本革トートバッグ ポンタタ スクラップブック【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 04時 56分に出品され03月13日 04時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あまり使用していません。

柔らかな革で軽いです。



カラー···グレー

定価 ¥37,400



常に複雑なつくりで、熟練した職人が1つ1つハンドメイドで作っているPOMTATAバッグ。

日本生産に拘り、一度に大量生産ができず、出来上がるまでにかなりの時間を要しています。

革もすべて独自のブランドで加工されているため、グローブに使う丈夫で柔らかい牛革でPOMTATAにしか出せない味があります。

牛革ですが非常にやわらかく、見た目以上の軽さ。

持ち手も使い手のことを考えクッションが効いており、荷物をたくさん入れて長時間持っても疲れにくい仕様となっています。

マチのたっぷりあるサイズ感でA4書籍はもちろんお荷物が多い方にもおすすめ。

程よく屈託感のたる素材感が女性が持っても大きすぎずバランス◎

ワンカラーでシンプルに仕上げているので幅広いスタイリングに使える万能バッグです。



内側ポケット：1

外側ポケット：1



サイズ幅高さマチ持ち手重量(g)

FREE49.724.419.153.2750





重量：800g弱

■素材：牛革(GLOVE LEATHER)

■原産国：日本 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 本革トートバッグ ポンタタ スクラップブック