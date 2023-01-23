『美品 ジョシュアエリス 大判 ストール チェック アンゴラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 03分に出品され03月08日 02時 03分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



以下が商品の詳細です。



ジョシュアエリスのカシミヤにも負けない極上アンゴラの大判 ストール



●サイズ（cm）

70×180





●状態

出品にするあたり、クリーニングに出したら品質タグの印字が薄れてしまいました。



特に目立ったダメージ等見られず、まだまだ着て頂けるキレイな状態です。



自宅保管しておりましたので、神経質な方は購入を控えて下さい。





●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

鑑定済み商品です。



●その他

商品はできるだけコンパクトに梱包させていただきますので、ご了承下さいませ。



喫煙者、ペットはおりません。梱包は簡易的なもので発送させて頂きます。



何かご質問ありましたら、お気軽にコメントください。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョシュアエリス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品

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