『D&G ドルチェ＆ガッバーナ ロゴ ファー 中綿 パデッドジャケット ブルゾン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 54分に出品され03月21日 07時 54分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □ブランド名□

D&G DOLCE&GABBANA ディーアンドジー ドルチェアンドガッバーナ



□商品名□

ジャンパー / ブルゾン



□仕様□

ファー

オーバーサイズ

テープライン ロゴ



□素材□

写真参照



□カラー□

黒 ブラック



□表記サイズ□

L



□実寸サイズ□

着丈：82㎝

身幅：65㎝

肩幅：55.5㎝

袖口：64㎝



※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。



□コンディション□

ロゴのテープラインのサイドに軽微な毛羽立ちと、右の袖口に極小の穴がございます。

その他は目立つ傷や汚れは見当たらなく綺麗な状態ですので、まだまだ永くご愛用頂けるお品物です。



※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。



※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み（古物商許可証所持）



ご覧頂きありがとうございます。

他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。

#Hi－tuStudio



それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

A3823

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ D&G

ドルチェ＆ガッバーナ

ロゴ

ファー

中綿

パデッドジャケット

ブルゾン