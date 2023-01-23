『激レア商品✨ HARDY AMIES ハーディエイミス 花柄 ロングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 10時 58分に出品され03月08日 10時 58分に終了予定です。即決価格は12,140円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【 コンディション 】

目立った傷や汚れもなく、とても良好なコンディションです◎

※あくまでUSED古着アイテムになりますので抵抗のある方や新品のような状態をお求めの方・神経質な方はご遠慮ください。



【 商品説明 】

英国（イギリス）皇室でも利用されるラグジュアリーテーラークチュールブランド『HARDY AMIES』のロングコートです。

裏地の華やかなボタニカルフラワー柄を、表地にメッシュ調の透け感のある生地を使う事で色味を抑え落ち着いたカラーに仕上げております（画像6枚目で照明を当て分かりやすく撮影しております）ボタンにもフラワーの装飾を施す等かなりディティールに拘った一品です。肩パッドが入っているのでクラシックなシルエットがお好きな方、ブリティッシュヴィンテージアイテムがお好きな方に特におすすめの1枚です◎



・古着1点物 送料無料



【 サイズ 】 ： 43（メンズL程度）

※サイズ感はお持ちのお洋服と下記の採寸を比較してご判断をお願いいたします。



【 採寸 】：

肩幅 約41cm

身幅 約59cm

後ろ着丈 約91cm

袖丈 約59cm



【 素材 】 ： 表記なし



【 メインカラー 】 ： ネイビー（花柄総柄：画像参照）

※採寸の多少の誤差はご了承ください。

※商品写真の色はモニターのご利用環境により異なる場合があります。



【 発送・お取引について 】

・発送は24時間中にメルカリ便にて発送手続きを致します。



・コメント中でも、システム上、先にご購入頂いたお客様を優先させて頂いております。何卒ご了承くださいませ。



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どうぞ宜しくお願い致します˚✧₊⁎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハーディエイミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア商品✨

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ロングコート