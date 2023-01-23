『✨XL✨SCHOTT ピーコート キルティング 中綿 US740N【2024年最新】 』はヤフオクでから04月23日 06時 38分に出品され04月23日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,174円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆BRAND NAME☆



SCHOTT ショット

ピーコート キルティング 中綿 US740N



SCHOTT メンズ ピーコート 裏地キルティング US740N ダークグレーは、洗練されたデザインと優れた機能性で知られる高品質なアウターです。



そのクラシックなスタイルとシーンレスなダークグレーカラーは、どんなコーディネートにもマッチし、シンプルでありながらも存在感を放ちます。



☆状態☆



綺麗な状態です。

エリに小さな汚れがあります。

目立つ汚れはありません。(写真6)



生地の剥がれが見られます。(写真8)



カメラ、光の都合上色あせ等に見える事がありますがその際は色あせありなどと記載致します。



☆サイズ☆



サイズ表記は42です。

XLサイズ相当です。



詳しいサイズ感は以下を参照ください。



肩幅 49cm

袖丈 64cm

身幅 60cm

着丈 85cm



※素人の採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



☆注意事項☆

古着になりますので商品状態について予めご考慮の上、

ご不安な点はコメントください。



USEDです。どこかに見落とし、記載漏れのダメージもあり得ますので、中古品にご理解のない方は、ご購入をお控えくださいね。



☆ご案内☆

MADE IN USA ブランドや80s 90s の Tシャツ スウェット 等のトップスから、 ジャケット コート 等のアウターを多数出品中です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ショット

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