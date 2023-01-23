『モンクレール ダウン ビンテージ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 22分に出品され03月10日 18時 22分に終了予定です。即決価格は41,400円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···グレー

柄・デザイン···無地

季節感···冬

数回着て 自宅保管しておりました。

フードは取り外しできます。

サイズですが 記載がなく 0or1サイズくらいです！

今にはあまりないデザインです。

是非ご縁ある方にお譲り致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール ダウン ビンテージ