『Arc’teryx cerium【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 09時 07分に出品され04月14日 09時 07分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cerium hoodyです。

一度試着しました。

身長171cmでジャストサイズでした。



裾にドローコードがあるので絞って着てもかなりいい感じだと思います。



カラー distortion

圧縮して発送いたしますので、ご了承ください。

その他、気になる点がございましたらお気軽にお申し付けください。



早く売り切ってしまいたいので、可能な範囲で値下げ交渉に応じたいと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Arc’teryx

cerium