『NEEWER 2-in-1 ローリングカメラバックパック トロリーケース 2輪【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 34分に出品され04月20日 01時 34分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが使いこなせないので出品しました。



数回程度の使用ですので美品かと思います。



高い商品ですので中古で状態良い商品が欲しい方。この機会に是非。



Neewer ローリングカメラバックパック トロリーケース 耐衝撃性/耐久性/防水/取り外し可能なパッド入りコンパートメント/隠しプルバー カメラ、三脚、フラッシュライト、レンズ、ラップトップなど収納可（ブラック）



*商品説明：



2-in-1変換可能ローラーキャリーバッグ：

旅行撮影に対して欠かせないバッグです。

バックパックからローラーケースへ素早く変更でき、持ち運びに便利です。





機能的な外観：

バッグ側面にあるストラップは三脚・一脚、ライトスタンドを取付ることができる。

バッグ前面にポケットあり、書類、パスポート、カードなどを収納できる。

このバックパックは、調節可能なパッド付きショルダーストラップで設計されており、肩に乗せたときに最も快適に感じることができます。ショルダーストラップクリップを使用する必要がない場合は、バックポケットに隠すこともできます。



底部に頑丈かつ滑り止めのデザイン：

バッグ本体はナイロン製です。調整可能なパッド入りショルダーストラップは最大の快適性を保証する。

耐荷重60kg/長さ50cmの伸縮式プルバーは使い便利でカメラバックパックをある場所から別の場所に運ぶために延長できます。使用していないときは、コンパクトに保管するためにスムーズに折りたたまれます。

レインカバーは付属され、バッグ、貴重な機器を雨、ほこり、汚れから保護するのに役立ちます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ニーワー