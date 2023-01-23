『G-STAR RAW ダブルブレストコート 22A/W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 10時 02分に出品され03月29日 10時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 代用として2023年1月購入。着用しなくなったので出品します。



商品説明

ダブルボタンスタイルのWool Coat。大きな襟を付けて快適に仕上げた総裏地付きの膝丈コートです。ウエストに深いフラップポケット、そのすぐ上に隠しスナップ付きウェルトポケットを斜めに配置。バックにスリットを入れて仕上げられています。



レギュラーフィット

ワイドなラペルカラー

フラップ付き深めのウエストポケット、その上に斜めに配したウェルトポケット

バックスリット

ひざ丈

内ポケットとハンガーループ

ダブルのボタン留め



カラー

Dark Black



定価5万程 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジースターロゥ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ G-STAR

RAW

ダブルブレストコート 22A/W