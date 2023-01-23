『90s THE NORTH FACE NUPTSE DOWN JACKET【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 08時 43分に出品され05月12日 08時 43分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE NUPTSE DOWN JACKET

ザノースフェイス ヌプシダウンジャケット



DL # 799160



カラー / ブラック



SIZE MENS LARGE /HOMMES



着丈 約６８センチ

身幅 約６３センチ

袖丈 約６４センチ

素人採寸の為、多少の誤差は御理解ください。



700 FILL POWER



90s ヌプシダウンジャケット



1992年、エクスペディション向けに开発し、1990年代のTHE NORTH FACEを代表するヘリテージモデルであるヌプシジャケット。

襟に収納可能なフード付きで、ダウンジャケット同様700フィルパワーのダウンが使われており保温性も抜群の一着です。





比較的綺麗な状態ですが、あくまで中古品という事をご理解頂き、完璧を求められる方は購入をお控えください。

ご了承頂ける方のみお願いします。





中綿が見えてしまう穴のようなものはございません。



質問がございましたら購入前にコメントお願いします。



他サイトでも出品していますので、突然削除する事がある事をご了承下さい。



即購入○



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#ノースフェイス#ダウン#ヌプシ#バルトロ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

THE

NORTH

FACE

NUPTSE

DOWN

JACKET