『匿名配送・送料無料 GOSTAR DE FEGA フーガ ラムスキン ダウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 05時 27分に出品され03月09日 05時 27分に終了予定です。即決価格は12,650円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数あるページの中から、このページを見ていただいて、ありがとうございます。



メルカリでは主にメンズのお洋服を主に扱っています。



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〇まとめ買い特典

2点目・・100円引き

3点目・・200円引き

4点目・・300円引き

5点目・・400円引き

以下続きます・・・







私が出品している一覧はコチラ！



＃garimpeiro＠発掘者





どうぞよろしくお願いいたします



















【商品説明】

ブランド：ゴスター デ フーガ GDF13-H32 ＃BLK



カラー：ブラック



素材：表地 山羊革 裏地 ポリエステル100％ 中綿 ダウン70％ フェザー30％



一口メモ：定価52250円（型番で検索してもらえるとわかります）のラムスキンレザーを使用したダウンジャケットです。

お兄系とか言われてますが、本品のデザインは柔らかい羊革ということもあって、バイクに乗ったりするにもいいかと思いますし、縦長のキルティング裁縫は体型を縦に長く見せる効果がありますので、すらっと見えたりします。

こちらはサイズが44・46の2サイズ用意されていて、S-Mくらいが44、M-Lくらいが46です。







【サイズ】

サイズ

表記 46

肩幅 約40cm

身幅 約42cm

袖丈 約61cm

着丈 約62cm



素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。























【状態】

目立った傷や汚れはありません。

※出品者の主観になります。細かい点など、見逃しの際はご容赦願います。



8/10 ※新品は10/10になります。























【その他】

⚫︎「キャンペーン」今、キャンペーンで封筒発送以外の発送の方に、メンズXLのTシャツをプレゼントしています。（←無くなり次第終了です。） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ゴスタールジフーガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 匿名配送・送料無料

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