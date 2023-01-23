『エアロナウティカミリターレ・シープレザーブルゾン Mサイズ タグ付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 20時 46分に出品され04月21日 20時 46分に終了予定です。即決価格は10,998円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材...本革

カラー...ブラウン

エアロナウティカミリターレ・シープレザーブルゾン Mサイズ タグ付

フレッチェ・トリコローリ、イタリア空軍アクロバット飛行チーム純正数回使用のグッドコンディション

襟は着脱可能デザイン的には最近の流行のショート丈、ソフトなディテールのシープレザーイタリア製ブルゾン、使用頻度極小袖口裾のり部分のアップ写真参照、定価¥126000._

フェイクファーやフェイクレザーに懲りた方、本革は着れば着るほど味が出ます。シープレザーは超高級野球グローブの匂いがします。



サイズ：EU48 US40 JapanM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エアロナウティカミリターレ・シープレザーブルゾン

Mサイズ

タグ付