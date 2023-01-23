『ＡＧスポルディング&ブロス復刻ダブルフェイスパーカー４０サイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 02時 24分に出品され03月24日 02時 24分に終了予定です。即決価格は18,258円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A.G.Spalding&bros DOUBLE FACE PARKA 40



●サイズ

肩幅58cm

着丈70cm

袖丈66cm

多少の誤差はご勘弁ください。

●素材

綿100%



ＡＧスポルディング&ブロスが復活させたダブルフェイスパーカーとなります。

某アメカジショップで購入しました。

ダブルフェイスでほどよく大きめのシルエットが特徴的です。

象徴的なディテール、ボクシンググローブ型ハンドウォーマーポケット。

フードの端部分はロック縫製です。雰囲気抜群ですよ。

ダブルフェイスなので、分厚くてとても暖かいです。

当方183cm体重72kgでたっぷりサイズです。

着用は２回位。

保管の際の多少の擦れは有りますが、ほぼ新品です。断捨離のためお譲りします。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ＡＧスポルディング&ブロス復刻ダブルフェイスパーカー４０サイズ