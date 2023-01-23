『【希少美品】ベッドサイドドラマ ライダースコート プリーツスカート 2way【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 17時 52分に出品され03月07日 17時 52分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少美品】ベッドサイドドラマ ライダースコート プリーツスカート 2way STOF 谷田浩 さとうかよ Rider pleats coat



ライダースジャケットとスカートの部分は取り外し可能です。

定価66000円



【フォロー割】

フォローして下さった方には、下記の価格にてお値引きさせて頂きます。



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【状態】

目立った大きなダメージはありません。





大手リユース店にて購入いたしました。



【素材】

ウール

ポリエステル



【サイズ】

2



【平置き寸法】

肩幅：約62cm

身幅：約71cm

袖丈：約47cm

着丈：約122cm



平置き実寸で計測しております。

多少の誤差はご容赦ください。



中古品の為、ご理解のある方にお譲り致します。

気になるところがあれば、お気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ベッドサイドドラマ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少美品】ベッドサイドドラマ

ライダースコート

プリーツスカート

2way