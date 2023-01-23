『スミス ゴーグル スカッド スノー ゴーグル クロマポップ スペアレンズ付【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 08時 02分に出品され04月18日 08時 02分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SMITH スミス SQUAD スカッド スノーゴーグル スペアレンズ マイクロファイバー製ゴーグル収納袋付き



フレーム：WHITE VAPOR

レンズ：CHROMAPOP SUN BLACK（VLT12%）

ボーナスレンズ：YELLOW（VLT69%）



・Fog-Xインナーレンズ

・Smithヘルメットとの一体感を重視したデザイン

・サイズ調整が容易なデュアルスライド式ストラップ（幅広のシリコン製ストラップ）

・2層構造のDriWixフェイスフォーム

ミディアムフィット



新品未使用です。自宅保管にご理解いただけるかたお願いします。



※耐久性、衝撃強度、透明度、コントラストの再現力に優れた「見える」レンズを追求するSMITHは、常にレンズテクノロジーをリードし、業界のスタンダードを確立しています。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スミス