『美品 5.2万 クルチアーニ 46 ボルドーMイタリア製 ウール タートルネック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 07時 52分に出品され05月12日 07時 52分に終了予定です。即決価格は10,179円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cruciani(クルチアーニ)のセーターです。百貨店で定価51,700円でした。購入後3回着用し、クリーニングに出して自宅保管していました。

本体は目の細かい27ゲージで、タートルネックのネック部分のみ9ゲージに切り替えるという大胆なデザイン。そのおかげで冬物コートと合わせても存在感のバランスが取りやすく、しかもジャケットの下にスッキリ収まるという優れものです。色は赤味を抑えたボルドーでガーメントダイ（製品染め）加工が施されており、大人の色気を演出しつつも悪目立ちはしません。

近年インポートブランドの価格が高騰中ですが、本モデルも今期は7万円を超えているようです。それでも人気商品ゆえセールに掛かることもほぼないので、サイズの合う方はこの機会にいかがでしょうか。



●サイズ：

タグ表記 46（S〜M程度、通常44の方にもお勧め）※ 伸縮性があります。

肩幅 約39cm

身幅 約48.5cm

着丈 約61cm

袖丈 約61.5cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

ウール100％

●色：

ボルドー系 ※ 写真をご参照ください。

●生産国：

イタリア

●定価：

51,700円

●状態：

素材特有の毛羽立ち感はありますが、大きなキズやダメージ等はないかと思います。あくまでも中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

折りたたんで発送しますので、たたみジワ等はご了承ください。



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カラー···パープル、レッド

ネック···タートルネック

素材···ニット

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クルチアーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

5.2万

クルチアーニ

46

ボルドーMイタリア製

ウール

タートルネック