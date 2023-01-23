『アーバンリサーチダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 00時 38分に出品され03月11日 00時 38分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ致しました！

15000円→13400円



とっても暖かいメンズのダウンジャケットです！

購入時は4万円以上したので、かなりお安く出品致します！



こちらのダウンジャケットはリバーシブルになっていて、お写真1枚目、2枚目はストライプ柄で、3枚目は無地のブラックです☆

ブラックの方はナイロン生地でシャカシャカしています。

首元までボタンがあるので、風も入りにくく暖かいですよ！

ファー部分はコヨーテで、ダウンはホワイトダウン95％、フェザー5％なので、中は薄着でも暖かく着られました！



素人採寸ですが、平置きで、肩幅47cm、身幅50cm、着丈75cmです。お手持ちのアウターと比較してみてくださいね。

状態は良いと思いますが、あくまでもused品ですのでご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

圧縮しての発送を考えております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アーバンリサーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アーバンリサーチダウンジャケット