『geruga PADDED DENIM JACKET【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 03時 09分に出品され03月22日 03時 09分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COLOR : BLACK×BLACK

▶︎ 肩にキルティングステッチを施したパテッドデニムジャケット

▶︎ GERUGA代名詞のパデッドを織り交ぜ目新しいJKTを目指した

▶︎ キルティングウエスタンシャツを彷彿させるキルトステッチ

▶︎ アローポケットをハンドウォーマーに備えた軽快な一着

▶︎ 釦は使い勝手に優れたドットボタンを採用

▶︎ ドットボタンのキャップには手彫りでGRG文字を装飾

▶︎ 縫製は岡山・倉敷のデニムスペシャリスト工場にて縫い上げた

▶︎ 運針数はパートにより使い分け表情に奥行きを与えている

▶︎ 13.5ozのムラ糸のブラックセルヴィチデニム

▶︎ 別布には特殊加工を施した高密度コットン馬布を採用

▶︎ 強度にと遮風性に優れ独特な風合いを持つ

▶︎ 製品洗い済み



-QUALITY-

MAIN : COTTON 100%

PARTS1 : THINSULATE

PARTS2 : HORSE HIDE



[size 3]

肩幅 / 44.5cm

胸廻 / 106cm

袖丈 / 62.5cm

着丈 / 66cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロストコントロール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ geruga

PADDED

DENIM

JACKET