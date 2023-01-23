『★cremona クレモナ★一重仕立てコート ネイビー&ピンク【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 16分に出品され03月15日 09時 16分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昔、大丸百貨店で購入しました。



Cremona クレモナVALLIE EXCELLENT

レディース ウール ロングコート 9号



一枚仕立ての上質なコートです。

裏地のピンクがえりとおそでの差し色になります♪



ドライクリーニングに出して戻ってきました。

汚れはなく比較的綺麗な状態ですが、目立たない程度の毛羽立ちはございます。



▶︎カラー：ネイビー&裏地ピンク

襟（えり）と袖（そで）のピンクが差し色になります。



▶︎素材：ウール 毛100%

▶︎サイズ：

平置き（cm）

裄丈77身幅 57着丈 102

▶︎付属品:なし



※9月13日〜16日は不在のため、返信および発送はできませんのでご了承の程よろしくお願い致します。

※宅急便にて匿名発送致します。

※すり替え防止のため返品はお断り致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★cremona



クレモナ★一重仕立てコート



ネイビー&ピンク