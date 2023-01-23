『First down ファーストダウン ライトバブルダウンジャケット XL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 09時 54分に出品され04月13日 09時 54分に終了予定です。即決価格は10,300円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前ごろに購入いたしました、First down ファーストダウンのLIGHT BUBBLE DOWN JKT ライトバブルダウンジャケットになります。

服装の趣味が変わり、着なくなったので出品いたします。

未だにパンパンの状態で、両側にドローコード付き、チャック2つあります。

サイズ表記はXLで、採寸は以下のようになっております。



身幅 64cm

肩幅 52cm

着丈 74cm

袖丈 68cm



身長175cmほどの自分でも十分ゆとりを持って着れる大きさです。ドローコードで縛ればシルエットもよく着れると思います。ストリート系の格好がご趣味の方にはもちろん、the north faceとはちょっと外したいという方にもおすすめです。ぜひこの機会にご検討ください。



お値下げ等お気軽にご相談ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ First

down

ファーストダウン

ライトバブルダウンジャケット XL